中央銀行今日召開理監事會，預估全年經濟成長率GDP為3.75％，低於3月預測值之4.05％，並上修全年CPI及核心CPI年增率預測值，分別為2.83％及2.42％。

展望下半年，全球景氣擴張力道減緩，惟新興科技應用及數位轉型商機延續，可望支撐台灣出口動能，加以民間投資持續成長，政府支出增加，且若國內疫情趨緩，民間消費可望逐漸回升，預估全年經濟成長率為3.75％。

物價方面，央行表示，年初以來，由於糧食及原油等進口成本攀升，帶動國內相關商品價格調漲，加以天候影響蔬果產量，致消費者物價指數(CPI)年增率走升；本年1至5月平均CPI年增率及不含蔬果及能源之核心CPI年增率分別為3.04％及2.33％。本行預估下半年通膨率可望緩步回降，惟仍居高，因而上修全年CPI及核心CPI年增率預測值，分別為2.83％及2.42％。

綜合國內外經濟金融情勢，央行表示，考量國際商品價格持續走高，國內輸入性通膨壓力大，國內物價漲幅將續居高；近月國內疫情嚴峻，干擾內需服務業復甦步調，抑制民間消費動能；此外，國際經濟前景面臨下行風險，可能影響國內經濟成長力道。

央行表示，本行理事會認為調升本行政策利率，並搭配調升存款準備率，可明確宣示本行續採緊縮性貨幣政策立場，有助強化政策效果，抑制國內通膨預期心理，達成維持物價穩定，並協助整體經濟金融穩健發展之政策目標。