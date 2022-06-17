櫻花（9911）今（17）日召開股東常會，會中通過每股配發3.6元股息，股利配發率超過7成；股東會同時全面改選董事，最後一致推舉董事長張永杰、總經理林有土續任！

台灣櫻花總經理林有土在股東會上表示，去年雖面臨全球疫情衝擊、原物料價格飆漲，及普遍性缺工缺料等嚴峻考驗，台灣櫻花營收及獲利表現仍創下歷史新高，2021年合併營收75.7億元，年增14.2％、營業利益11.6億元，年增8.9％、稅後淨利10.1億元，年增12.9％、每股盈餘4.62元。

林有土進一步表示，台灣櫻花本著穩定中追求成長的企業經營模式，現有事業穩定發展。廚衛電事業每年推出符合消費者需求的高優質產品，提升產業價值；而整體廚房事業在小宅化和家庭平均人口數下降的趨勢下，量價均有所成長，搭配上代理的進口廚電品牌－伊萊克斯及SVAGO，為顧客提供更多樣的選擇。未來現有事業營收、獲利仍將持續穩定成長。

而轉投資事業－櫻花中國的部分，近幾年的通路調整及固定費用控管下，去年由虧轉盈，獲利明顯提升。然而，今年大陸疫情爆發進行封控管制，造成整體廚衛電市場需求下滑，櫻花中國已於5月復工，生產及銷售將逐步恢復正常，預期下半年在疫情逐漸緩解，及政府政策推動下，市場消費需求將有機會反彈。

台灣櫻花現有事業的穩定發展，進而支持著新事業的布局，櫻花除了現有的產品之外，也不斷的思考如何滿足顧客的需求、在核心能力之下還能提供什麼樣的產品或服務。因此2020年有了「櫻花家居」的誕生，將櫻花整體服務領域，從浴室、廚房，擴展到全屋空間，逐步實踐讓消費者「一站式購足」、享受「一站式服務」。

去年7月，越南代理商Mekong公司正式納入櫻花集團的事業版圖，成為櫻花持有55％股權的子公司。櫻花將提供符合當地市場需求的利基產品，再以櫻花擅長的品牌經營、通路管理及顧客服務帶入，越南市場未來在櫻花集團的深耕下，營收獲利成長可期。

台灣櫻花董事長張永杰表示，過去40多年來，櫻花致力於為每個台灣家庭生活，提供安心的產品及信賴的服務，事業發展從廚衛電產品、到廚房整體規劃、一步步擴展到全屋空間的設計，櫻花始終專注在每個家庭生活的需求，也因此，櫻花在今年重新定調了新的集團願景「美好居家生活的創造者」，以整體解決方案全心創造優質的家庭生活，未來仍將以「家庭事業」為核心，進而展開產品及服務的規劃，本著「滿足各式家庭」、「輕鬆擁有」，以及「一站式服務」三大主張，從消費者的角度出發，整合資源提出最佳解決方案，創造整體服務價值，積極為每個家庭打造更好的生活選項。