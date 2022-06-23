利奇（1517）今（23）日召開股東會，去年每股盈餘為2元、創歷史新高，通過每股配發0.8元股息案！利奇表示，配合訂單增長而持續擴充產能，未來幾個季度全力增產滿足客戶訂單。

利奇表示，2021年在國際疫情趨緩下，疫後生活反映在重視健康及運動休閒下，使得高階的自行車零件需求也持續成長，又在全球提倡環保與節能減碳的風潮帶動下，增加對自行車的新常態需求，利奇在2021年迎來爆發式的成長榮景，產量及產值均創造歷史新高！

利奇進一步表示，2022年在影響最大的缺櫃、缺料等因素逐漸排除下，成車廠將能加快市場供貨，進而拉動零件需求，預估將能去化過去累積延誤的訂單，持續保持訂單增長。

利奇以「積極接單、擴充產能、精實管理、持續改善」為營運目標，配合訂單增長而持續擴充產能，未來幾個季度仍是全力增產滿足客戶訂單。

而今年初俄烏戰火延燒的衝擊，持續推升的通膨隱憂，在原物料大漲及匯率波動劇烈等因素，加上作為自行車主要銷售市場的歐、美經濟呈現衰退隱憂，各項價格上漲、後續恐產生消費停滯的影響，使未來營運上需要即時調整與彈性。

利奇近年墊基在品牌代工並進、產品研發創新、生產技術精進及異業結合發展的策略主軸下，持續研發新產品，今年將推出多款油壓碟煞、把手、座立管及花鼓輪圈等，已獲得客戶採用，而自有品牌在補修市場也獲得認同及成長。

近年也持續爭取跨產業訂單，從自行車拓展至航太、汽車及資通產品之零組件承製，逐漸擴大新事業的營銷比重，期望配合本波產業成長榮景，發揮革新帶來後續效應。