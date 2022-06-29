小編今天（29日）精選5件不可不知的國內外財經大事。本土法人護盤先鋒易主，繼投信之後，證券商接棒，扮演台股這波護盤主力，據統計，證券自營商已連六日買超，合計金額達401.83億元，光是買超長榮就高達137億元、逾13萬張，占比達三分之一強，其次為台積電近六日共買超77億元。證券自營商今年來最高峰一度賣台股超近2千億，但從5月下旬開始轉買超之後，大舉著墨績優龍頭股，逢低布局參與除息。

【1】自營商 大敲11檔

這六個交易日來，證券自營商到底買了哪些股票？據統計，買超上市股逾5億元以上有：長榮、台積電、鴻海、日月光投控、南亞、台塑、台塑化、台達電、陽明、國泰金、中鋼等11檔，其中，長榮及台積電各獲買超137億及77億元，鴻海及日月光投控各達11～12億元。

【2】陽明強勢填息67％長榮今填息行情有望

貨櫃三雄除息大戲由陽明揭開序幕，除息2天大漲13.4元，強勢填息67％，激勵長榮在28日除息前最後交易日爆出逾26.35萬張大量、日增48％，股價強拉至平盤，自營商猛敲73,524張、砸下逾79億元資金參與除息，市場樂觀預期，長榮有望走陽明填息模式。

【3】台積賺最多 航運三雄首入前十

長榮、陽明和萬海2021年稅後純益大躍進，入列5000大企業稅後純益前十大名單，同時躋身年度經營績效前三大企業，首度創下單一產業包辦企業經營績效前三名的紀錄；台積電則以稅後純益5,965億元，連續18年拿下「獲利王」。

【4】環球晶赴美設廠有前提 雷蒙多聽到了

矽晶圓大廠環球晶董事長徐秀蘭28日表示，環球晶將在美國建置月產能高達120萬片12吋矽晶圓新廠，總投資金額高達50億美元，且希望爭取到美國聯邦及州政府的補助。

【5】歐央總裁暗示7、9月升息

歐洲央行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）28日淡化歐元區衰退的疑慮，但也暗示如有必要準備加速升息。ECB已鬆口要在7月及9月調升利率，對抗持續飆高的通膨率。