許多人想靠股票致富，心情卻也總是隨著股市七上八下。有一名人妻發文表示「想賣又很煎熬。」原來她不久前瞞著老公大手筆買了台積電股票，金額高達270多萬元，殊不知最近股市不給力，讓她相當崩潰。

一名女網友今（5）日在臉書《匿名公社》發文抱怨，最近股市震盪，「台積電買在540左右，現在跌到440，想賣又很煎熬」。她表示，起初想藉由股票大賺一筆私房錢，所以出手闊綽地一口氣買了5張台積電，誰知道卻成了韭菜慘虧40多萬元，「因為沒辦法跟老公說，這股是我偷買的，完全沒辦法跟老公說心酸」。

貼文曝光後，意外釣出一票苦主互相取暖，「一張不賣，奇蹟自來」、「540還好啦，一堆人買在640的」、「660的苦主飄過」、「搞不好老公買比妳更多張呢」、「五張就放著吧，當存股本！遲早會漲回的」、「其實老公偷買在640，也很想跟妳分享」。

女網友買台積電慘虧，意外釣出一票苦主取暖（圖擷取自匿名公社）

據了解，台積電（2330）法說會將在14日登場，外界關注台積電將如何回應半導體雜音以及客戶砍單疑慮。而台積電今（5日）早盤股價大漲9.5元以449.5元開高後，一度上漲至451.5元，反攻大漲11.5元，其間雖翻黑破底，但終場以上漲6元、446元作收。