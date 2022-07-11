美股邁入7月後稍微回穩，美國公布就業報告強勁，同時意味聯邦準備理事會（Fed）將有更多升息動作，美股上周五收盤變動不大，道瓊工業指數終場下跌46點，台股短線跌深後持續展開反彈，今(11)日早盤上漲逾50點，最高約來到14525點，台積電早盤上漲2.5元來到469.5元。

法人指出，由於台股持續反彈，預期國安基金今日進場護盤的機會應該不大，提醒近期搶短的獲利賣壓恐會出籠，使得本週台股也可能漲多回跌。美股方面，預計13日公布的6月消費者物價指數（CPI）是重要通貨膨脹數據。

道瓊工業指數終場下跌46.40點，或0.15%，收在31338.15點。標準普爾500指數下跌3.24點，或0.08%，收在3899.38點。以科技股為主的那斯達克指數上漲13.96點，或0.12%，收在11635.31點。費城半導體指數上漲12.133點，或0.47%，收在2618.018點。