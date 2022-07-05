周一為美國獨立紀念日，美股休市，歐洲投資人暫時恢復部分樂觀情緒，帶動歐股普遍收漲。台股短線跌深後展開反彈，今(5)日早盤上漲逾250點，最高來到14488點。

權值股展開反攻，台積電早盤上漲11.5元來到451.5元，聯電漲幅超過3%來到39.3元，鴻海來到103元漲幅達3%，先前表現弱勢的航運股也反彈，長榮、陽明、萬海漲幅超過1.5%。

法人指出，台股盤勢續跌力拚止穩，但目前各期均線空頭排列，上逢5日線14813點及10日線15117點反壓，日KD指標處於超賣區續弱，代表短線趨勢仍偏空。