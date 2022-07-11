台股今(11)日下跌124點，跌幅-0.86%，終場指數收在14340.53點，成交值僅1729.13億元，創2020年11月4日以來最低。PGIM保德信高成長基金經理人賴正鴻表示，台股要出現明顯反彈仍需量能帶動，上週均量約2541.55億元，而今日單日成交量萎縮至不到2千億元，若成交量未達3000億元以上，多頭難有像樣的反攻力道，建議短期可先觀察這波反彈能否重返萬五大關、回升至站穩月線之上，可視為台股短線止穩指標。

展望本週台股重點指標，賴正鴻指出，國內方面，本週晶圓龍頭大廠法說會即將登場，企業營運高層在會中釋出對於經濟前景、產業動向、財測等，都將成為科技業第三季重要的市場風向球，國外方面，則是美國將公布最新CPI數據，通膨能否逐步見頂回落，美國近月公布的CPI走勢相當關鍵，另外像是美國零售銷售數字等，也將牽動本週盤勢表現。

賴正鴻表示，三大指數中，今天跌幅較深的是金融類股-1.26%，目前僅剩電子類股仍維持在5日均線之上，支撐大盤也同步位於5日均線以上，然目前美國經濟及政策走向尚不明朗，落底訊號仍不明確，而近期重要法說及經濟數據，以及月底的FOMC會議，都將持續牽動台股情緒，短期仍建議持續觀察。