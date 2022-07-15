投資人消化高於預期的通膨數據，加上美國兩大銀行第2季財報令人失望，美股早盤面臨賣壓大跌，但隨後收復部分失土，道瓊工業指數下跌142.62點，台積電昨日法說報喜，不過台股表現震盪，早盤一度翻黑下跌約40點，最低來到14398點。

台積電昨日舉行法說，第二季每股大賺9.14元，公司對第3季營運展望樂觀，也看好明年業績成長，台積電ADR昨日勁揚2.93%，台股現貨部分上漲，開盤一度上漲6.5元來到481.5元。

國安基金12日傍晚臨時決議授權進場，金管會昨日也宣布啟動首波穩定股市措施，包含鼓勵公司實施庫藏股及放寬信用交易追繳差額抵繳擔保品範圍，分析師表示，政策作多火力全開，台股長期趨勢向上不變，只要大盤拉回就是買點，科技電子類股仍是台股第3季投資重點。

道瓊工業指數下跌142.62點或0.46%，以30630.17點作收。標準普爾500指數下跌11.40點或0.30%，收3790.38點。科技股那斯達克指數微漲3.61點或0.03%，收11251.19點。費城半導體指數上漲49.55點或1.92%，收2626.92點。