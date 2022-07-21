受到國安基金進場激勵，近期台股不再破底，甚至出現跌深反彈。但整體市場氛圍仍偏向保守，投資信心不足，市場震盪幅度也加大。

隨著企業陸續公布第2季財報及第3季展望，統一投信台股團隊認為，在反覆利空測試中，台股大盤已逐步築底。

通膨觸頂及庫存調整步入尾聲，台股下半年有望迎來拉貨及法人補庫存行情。統一投信指出，產業看好先前飽受缺料之苦及具備剛性需求的類股，包括網通、AI、電動車、高速傳輸、蘋果供應鏈及光學等。

統一投信台股團隊指出，台股的庫存調整問題，預計將在7、8月進入最後階段，隨後將迎來拉貨潮，帶動股市出現較明顯的反彈。先前台股破底，不少法人降低持股水位，後續也將有補庫存需求，可望帶動一波行情。

由於去年10月基期高，預計今年通膨會在同期間出現較明顯收斂，提振市場信心。但8月中旬前，美國許多科技巨頭將陸續公布財報，不如預期的第2季財報及第3季展望的下修，仍會帶給美股壓力，使台股跟隨美股震盪。

雖然全球經濟衰退疑慮仍存，但台股仍有許多產業明年預計將維持正成長。因此，統一投信台股團隊建議，布局以長期成長趨勢明確的產業為主。

下半年看好受惠供應鏈恢復順暢及具備剛性需求的產業，例如網通、AI、電動車及高速傳輸等。

縱使消費性電子終端需求下滑，但蘋果今年的銷售量年增率預計仍將為正值，加上明年發表的iPhone15可能將有規格提升，蘋果供應鏈及光學類股前景不淡。