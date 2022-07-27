總統兼民進黨主席蔡英文今日於中常會中表示，在去年全球疫情肆虐下，台灣經濟成長仍然創下11年來新高，達到6.57％，這是所有民眾共同的努力與成果。但在今年，世界各國在疫情、全球性通貨膨脹等國際性挑戰下，台灣在各項數據穩定成長下，持續將社會照顧做得更多、做得更好，而近期所推出的300億擴大租金補貼政策，就是與大家共享經濟成長甜美的果實。

她指出，這次政府投入的300億擴大租金補貼，降低申請門檻，補貼戶數從12萬戶增加到50萬戶，針對剛出社會、新婚育兒以及弱勢家戶，更加碼補貼額度，不但減輕年輕人的經濟壓力，更簡化申請手續，讓申請的民眾「減負擔又簡便」，要請各位黨公職協助宣傳推廣，讓更多民眾知道。

另外，到今年6月底，包租代管全國累計已經媒合4萬2,770戶，每月媒合數約1,500至1,800戶，我們也會加速宣導推廣，讓更多友善的房東和需要的房客，願意加入包租代管的計畫。