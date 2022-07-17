據《21世紀經濟報道》報導，中國人民銀行原行長戴相龍7月16日在中國財富管理50人論壇2022中期宏觀峰會上表示，「今年三、四季度和上年同期相比會有5％以上的增長，全年增長可能超過4.5％。」

戴相龍介紹，對全年經濟增長目標的設定，在1994年前是「計劃增長目標」，1995年稱之為「宏觀調控目標」，1999年後一直稱為「預期增長目標」。今年經濟預期增長目標是5.5％左右。其中第一季經濟增長4.8％，但是，由於新冠肺炎疫情在上海、北京等地出現，加上國際形勢發生巨大變化，導致第二季度經濟增長大幅下滑到0.4％。

戴相龍表示，但當前疫情已控制住，各地各部門正在落實促進經濟發展的各項措施。其中，地方政府發行的3.5兆元（人民幣，下同）的專項債券和開發性和政策性金融機構增發1.1兆元貸款，重點用於各項基本建設，這些投資的增加將降低房地產投資下降對經濟增長的壓力。

消費和進出口方面，下半年居民消費會比去年大幅度增加。美國和西方各國發生嚴重通貨膨脹，進口需求擴大，人民幣相對貶值，這將促使中國下半年進出口和順差比去年增加。

戴相龍建議，短期政策和長期政策要相銜接，爭取今年經濟增長取得較好成，明年增長超過今年。要完善與「房住不炒」相適應的房地產業發展政策，支持城鄉居民對住房的合理需求。

戴相龍表示，2016年底中央經濟工作會議後提出「房住不炒」，有關部門相應調整房地政策，住房從金融屬性為主開始向居住屬性為主轉移。在此過程中，出現房地產業投資下降、房企債務違約增加、「炒房客」財富縮水的現象，這是難免的。但是，中國不會出現美國2007年發生的「次貸危機」，對購房自住者影響也不大。

對於當前房地產困境，他提出如下建議：增強發展中國房地產業的信心，保持房價總體穩定；住房貸款要對住房的梯度需求進行支持；三是開闢多種住房融資管道。

戴相龍還建議，要盡早研究明年促進經濟發展的重大措施，爭取明年經濟增長超過今年。今年中國赤字率按2.8％左右安排，累計國債佔GDP的48％，遠低於全球60％的一般要求。根據中國宏觀經濟平衡的需要，建議明年可適當擴大財政赤字，並把這項政策列為今年12月中央經濟工作會議討論的一項內容。