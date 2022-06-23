中華汽車（2204）23日舉行股東會，承認去年度財報與通過盈餘分配案，配發現金股息5.5元。中華車董事長嚴陳莉蓮也宣布，今年下半年中華車將引進英倫血統汽車品牌MG汽車在地化生產與銷售，加速產品多元化發展。

中華車去年汽車內銷量5.01萬輛（含代工及進口車），營收276.05億元，營業淨利18.74 億元，稅後淨利41.82億元，EPS為7.67元、年增27.6％，創下歷年之最。

展望今年，嚴陳莉蓮指出，在內銷成車部分，中華車將於第二與第三季推出新年式Eclipse Cross進口車與2023年式Outlander國產車，第四季推出菱利電動車改款與全新3.5噸商用車此外，在多元品牌事業發展策略下，中華車第四季將導入MG品牌車型，可讓產品線更趨於完整。

嚴陳莉蓮指出，隨著新冠肺炎疫情及全球供應鏈緊繃局勢可望逐漸紓緩下，中華車今年將努力達成內銷整車4.4萬輛（含代工及進口）的目標。在外銷市場部份，今年將持續深耕現有菱利及得利卡外銷市場，預估全年成車外銷可達約1,500輛。

在轉投資事業部份，中華車投資的大陸福建奔馳汽車去年銷售3.7萬輛、年增24％，今年預估銷售可突破4萬輛。

中華車自主設計開發的電動二輪車，其多元能源補充方案也獲得市場肯定，今年將持續豐富產品布局、積極拓展專賣店並導入新商務模式，推動全年銷售成績持續成長。