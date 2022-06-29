汽車產業顧問公司JD Power出具報告指出，因汽車製造商持續受到勞動力短缺和供應鏈瓶頸的衝擊，今年在美國售出的汽車品質跌到36年來的谷底。

自2020年新冠疫情爆發以來，全球主要汽車製造商便苦於不知道何處才是盡頭的供應斷鏈和工廠缺工等問題。

這份調查涵蓋今年2月到5月共84,165名2022年車款的買家與承租人，其結果顯示「每百輛車存在的問題數量」（PP100）增加11%，比去年多出18個 PP100。

JD Power全球汽車業務總監David Amodeo表示，考量到汽車製造商和其經銷商在過去一年不得不面對的諸多挑戰，初步的汽車品質沒有更急劇地下跌，這有些令人意外。

在所有汽車製造商中，通用汽車的別克（Buick）在初步品質改善方面排名第一，Stellantis NV的克萊斯勒（Chrysler）則敬陪末座。

該報告亦指出，與內燃機（ICE）車型的車主相比，電池電動車（BEV）和插電式混合動力車（PHEV）的車主認為他們的車有比較多問題。

首次納入車輛品質研究的特斯拉得分為226 PP100，而Polestar 得分為328 PP100。通用汽車的別克得分為139 PP100。該數據的得分越低，表示車輛品質越高。