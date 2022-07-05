jpp-KY經寶精密(5284)6月營收1.45億元，月成長19.7%，創工廠自1998年成立以來的歷史新高紀錄，年成長31.3%，累計上半年營收7.83億元，創歷年同期新高。

下半年進入傳統旺季，經寶說，新伺服器訂單可望在第三季中旬開始貢獻營收，子公司i-motor也傳來好消息，與泰國7-11合作的專案電動機車開始陸續交車，成功打響i-motor品牌的第一炮，入股泰國能源巨頭Banchak旗下的電動機車租賃平台Winnonie後續的發展計劃也如火如荼的在進行當中，都將為公司未來的成長動能添新柴火。

經寶精密2022年首季繳出漂亮的成績單，除了原本的伺服器持續暢旺，改版已久的數位飲料販賣機也開始正式量產，經由客戶的運營大獲市場好評，深受當地年輕人及觀光客的喜愛，以客戶預期的佈點數量來評估，訂單能見度可望長達3~5年，隨著航太產業的復甦，原本第二季會隨著泰國潑水節長假工時減少的淡季，也出現了淡季不淡的榮景，尤其是歐洲的營運明顯回升，讓疫情以來航太產業所蒙受的陰霾一掃而空，歐洲航太子公司已轉虧為盈，第二季歐洲航太營收一舉回到疫情前9成以上的水準。