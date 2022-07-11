日月光投控(3711)自結6月合併營收579.97億元，年增33.86%、月增7.80%；第二季營收1604.39億元，年增26.40%、季增11.11%，6月、第二季雙雙改寫歷史次高；上半年營收3048.29億元，年增23.72%，創下歷年同期新高。

日月光6月IC ATM營收328.79億元，月增3.70%。第二季IC ATM營收949.99億元，季增13.1%。

日前日月光股東會提到，對於公司整體營收，今年逐季成長目標不變，力拚今年車用營收突破10億美元。

不過法人認為，短期通膨因素導致消費性電子產品需求不如預期，客戶對消費性產品訂單調整幅度快且劇烈，會在這幾個季度調整庫存，連帶影響日月光業績，因此將投資建議為中立。

雖然投信回補持股，但外資、自營商已連日賣超，周一日月光盤中大多都處平盤下震盪，終場股價收跌0.39%報75.8元。