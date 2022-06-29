港股周三收低，延續了美股隔夜下跌的走勢。市場普遍對於通膨和經濟衰退感到擔憂。

周三香港恆生指數開低走低，收跌422.08點或1.88%，為21996.89點。國企股(H股)跌199.12點或2.52%，為7694.64點。

在中國宣布放鬆對入境旅客的防疫隔離要求之後，港股此前受此消息提振，但積極的影響在周三開始減弱。

汽車股大跌7.0%，長城汽車跌9%，吉利汽車跌8%，比亞迪跌5%，理想汽車跌9%。

蔚來汽車跌11.3%，報165港元。作空機構Grizzly發布報告，稱蔚來自2020年來股價大漲4.5倍，但支撐股價上漲的出色業績報告，卻是該公司透過財務和會計手段來達成，例如在電池租賃業務誇大業績表現。

科技指數大跌3.3%。在Prosus賣股消息下，騰訊跌0.2%，為連三跌；騰訊曾在周二晚間釋出公司耗資3億港元股票回購的消息。阿里巴巴和京東皆跌逾3%；舜宇光學吐出前日iPhone量產消息的漲勢，大跌5.8%。

大陸證監會和香港證監會周二晚間公布，兩地交易所將符合條件的ETF納入互聯互通機制，並於7月4日啟動。