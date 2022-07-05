歌手朱俐靜2020年罹患乳癌，日前不敵病魔逝世，享年40歲。衛生福利部南投醫院醫師黃信傑指出，乳癌是台灣女性癌症之首，死亡率占女性10大癌症死因第3位，且近年明顯有年輕化趨勢，婦女如果發現乳房變化或異狀，應盡速就醫。

近年來，台灣乳癌患者有年輕化趨勢，依據統計，35歲以下年輕型乳癌佔9％，是美國的4.5倍；台灣女性罹患乳癌的年齡，平均比歐美女性年輕約10歲。

黃信傑表示，日前，就有兩位年約35歲的年輕女性，因為察覺乳房異狀就醫，透過超音波等檢查及腫瘤切片後，確診為乳癌第1期，目前正積極治療中。

黃信傑指出，如果發現乳頭凹陷、乳房有異常分泌物、皮膚變化、摸到腫塊時，應盡早就醫，醫師會依據患者狀況，安排乳房超音波等相關檢查；不過，有些早期乳癌觸摸不到腫塊，因此定期接受乳房篩檢也很重要。

乳癌早期發現，再經由適當的治療下，預後情況良好；國健署提供45至69歲女性，每2年1次的乳房攝影免費篩檢，婦女應多加利用，平時也該自我檢查。

黃信傑表示，年輕女性因為乳腺緻密，不易揪出鈣化點和腫瘤，另懷孕及哺乳期間的年輕女性，也擔心乳房X光攝影的輻射，建議20歲以上的女性，只要發現胸部異常、疼痛、分泌物、腫塊等，或有其他不適，可至乳房外科就醫，醫師會依據患者狀況安排檢查及治療。