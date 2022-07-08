大千醫院強調，乳房攝影檢查可以協助早期揪出異狀、早期治療，建議婦女定期接受檢查。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

國內驚傳知名女歌手朱俐靜因乳癌離世，讓乳癌議題又再次引發討論。研究指出，乳癌在2021年10大癌症死因中高居第4名，且罹患乳癌的年齡層也逐漸下降，因此，苗栗大千醫院提醒如何及早發現乳癌是非常重要的關鍵。

大千醫院乳癌特別門診醫師陳以涵建議把握2項原則，1是留意乳癌常見症狀、2則是接受定期檢查。乳癌常見的症狀包含，乳房腫塊、乳頭血狀分泌物、乳頭凹陷、乳房不對稱、皮膚凹陷潰爛或呈現橘皮樣變化、腋下淋巴結腫大等。陳以涵表示，雖然這些症狀也可能是其他疾病造成，然而一旦發生時，一定要即早就醫，讓專業醫師診斷，才不致延誤病程。

另外，國建署提供45至69歲婦女每2年進行乳房攝影檢查，若是有乳癌家族史的婦女，則可提前於40歲接受該項檢查。透過乳房攝影可以偵測乳房的鈣化點或腫瘤造成的不對稱，能提高早期乳癌的診斷率，同時降低乳癌的死亡率。陳以涵特別提醒，由於年輕女性乳房較為緻密，可能會降低乳房攝影的診斷率，因此建議配合乳房超音波檢查，增加診斷正確性。

陳以涵補充說明，除了上述2項原則外，還可搭配每個月定期自我觸診檢查，就能早期發現、早期治療，遠離乳癌的威脅。