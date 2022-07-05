朱俐靜2020年罹患乳癌，抗癌2年仍不敵病魔，7月3日逝世。台北演藝經紀交流協會榮譽理事長王祥基和余光，得知朱俐靜乳癌40歲過逝，心中萬般不捨。

朱俐靜2017年受邀參加「青春旋律流行音樂演唱會」，登上台北小巨蛋演出，當時王祥基將「台灣女貓王」黃曉寧等老中青三代歌手齊聚一堂，新生代歌手朱俐靜，是演出陣容中最年輕的一位，她演唱了二首經典的西洋名曲，大將之風歌聲讓全場觀眾感動。

只是當年同台飈歌的歌手，台灣女貓王黃曉寧2018年腦瘤走了，朱俐靜這麼年輕，敵不過病魔的折磨，也走了。王祥基心中感觸特別多，願朱俐靜安息主懷.阿門。

出道前曾在Pub駐唱的朱俐靜，對西洋音樂相當熟悉，西洋音樂教父余光，更是她的心中尊敬的偶像。她見到主持人余光，心情興奮又緊張：「過去都覺得余光大哥應該是出現在雜誌或書本中的大人物，沒想到能見到他本人。」