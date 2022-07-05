29歲男欠850萬遭軟禁飯店10天 嫌犯聲稱是為了保護他

29歲的李姓男子因積欠850債務，遭人軟禁在萬華區一處飯店，囚禁10天後，李趁外出買早餐時向超商店員求助「幫我報警」，隨即狂奔回飯店躲藏，等候警方到場營救，員警本月2日上午，在飯店帶回2名負責看管的男子，訊後依妨害自由罪嫌送辦。

32歲黃姓、23歲林姓男子聲稱，他們幫忙協調債務，與李男見面後，告知外面還有其他人追債，如果不想要出事，跟隨他們到飯店，期間會保護他的安全，一旦籌出850萬，就可以自行離去。

被害李男則稱自己經營公司，急需資金周轉，因而向他人借貸850萬，上月22日晚間與債主相約在龍山寺附近協商，不料被押往飯店看管，要求他還錢，經過10天後他仍籌措不出錢，李、黃2人仍24小時看管，不讓他離開，才會向超商店員救助報警。

警方獲報後，在飯店休息室發現李姓被害人，他將自己反鎖在房間內，聲稱很害怕，員警檢視後，並未發現有遭虐打跡象，黃、林等人則稱要「保護」他，訊後依妨害自由罪嫌移送法辦。