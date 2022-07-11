雲林縣北港農工學生蔡天任家境貧困，上個月父親去世，留下母親與他相依為命，擔心日後無法繼續升學，慈善社團負責人楊竣宇得知，承諾每月資助7000元生活費共6年，雲林縣長張麗善也啟動縣府脫貧計畫，每月補助6000元，鼓勵蔡天任努力讀書，考上大學改變人生。

蔡天任目前就讀北港農工機械科1年級，從小成績優異，熱愛國術運動，個性和善熱於助人，是老師眼中的動靜皆宜好學生，雖家境不佳，但他一直不放棄求學，高中選擇北農機械科，希望學得一技之長，改善家計。

蔡天任父親上個月去世，母親無力處理喪葬事宜，雲林縣長張麗善服務團隊祕書劉玉霞得知困境，與南港福德堂顧問團伸出援手，幫助蔡父順利安葬，並發現蔡天任家境困難，且不符合低收入戶補助資格，父親去世後，全靠母親打零工維生，每月要負擔6000元房租，生活非常拮据。

劉玉霞表示，她原本邀集顧問團成員與善心人士，每人每月出資500元，資助蔡天任母子生活費，顧問團首席顧問楊竣宇有感蔡天任努力向學，決定獨力資助每個月7000元，直到蔡天任大學畢業，11日在北港鎮公所將首月7000元交給蔡天任母子。

楊竣宇說，蔡天任在困境中堅持理想，努力求學並參加各種國術比賽，都有很好的成績，藉由教育翻轉自己的人生，這種信念值得支持與鼓勵，目前物價飆漲，弱勢家庭更需要幫助，希望藉此拋磚引玉，讓更多人一起資助有需要的弱勢家庭。

正好在北港鎮會勘道路的張麗善，也到場鼓勵蔡天任，並啟動雲林縣脫貧計畫，自掏腰包每月幫蔡天任存3000元，加上縣府脫貧補助3000元，每月可領6000元。蔡天任感動表示，以後出社會賺錢，一定會幫助其他人，讓眾人的愛心永續流傳。