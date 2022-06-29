中國外交部發言人趙立堅29日主持例行記者會。針對法國作家馬克沁·維瓦斯出版新書《法國反華勢力的譫語》，揭露了美國中情局資助包括美國國家民主基金會等反中組織炮製涉華假新聞的劣行。趙立堅表示，維瓦斯在受訪時透露，他本人因揭穿西方反華勢力謊言，遭受許多攻擊、威脅和誹謗。這是21世紀的麥卡錫主義，無論反華勢力玩弄什麼花招，真相就在那裡。

趙立堅指出，長期以來，美西方利用宣傳機器操縱國際輿論，在涉疆問題上炮製了大量謊言。一方面，他們對中國公開的權威事實視而不見，見而不宣；另一方面，對像維瓦斯這樣說真話，講事實的國際人士，群起攻之，大搞政治獵巫。難道這就是他們所謂的言論自由，新聞自由？這是21世紀的麥卡錫主義，無論反華勢力玩弄什麼花招，真相就在那裡。

趙立堅表示，近日，澳洲學者賈桂琳·詹姆斯也發布報告，研究澳洲戰略政策研究所、國際特赦組織、人權觀察此前發布的數篇涉疆反華宣傳，他對這些所謂報告中存在的大量謊言與漏洞，進行了詳細的揭露和質疑。他提出質問，這些國際組織需要面對自己的捐贈者們，誠實地回答一個問題：捐贈者們掏錢給他們，究竟是為了維護人權，還是為了抹黑中國？

趙立堅指出，越來越多的人士開始揭露澳洲戰略政策研究所等機構和人員接受美澳政府資助，編造謊言，反華抹黑的事實。相信會有越來越多的國際有識之士識破美西方以疆遏華的陰謀圖謀和造謠傳謠的卑劣手段，選擇站在正義和真相的一邊。