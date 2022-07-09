香港男星方力申(Alex)和玉女鄧麗欣感情長跑10年，是演藝圈人人稱羨的神仙眷侶，後來不知為何這對情侶卻在6年前黯然分手，之後方力申接連被爆出多次桃色緋聞，不久前還傳出和選美冠軍陳曉華交往，不過曾是游泳選手的他懶得理會感情謠言，全心投入在花費鉅資的游泳學校上，然而疫情因素至今沒賺到錢，甚至每月游泳池還得扛下30萬成本，讓他苦不堪言。

早在2018年時，方力申便曾宣傳合夥經營游泳學校，自此除了前游泳選手和明星身分，又多了一個老闆的重責大任要扛，當時他曾對港媒《明周》透露，已對游泳館投資7位數港幣，卻因藝人身分不被外界看好，就連合夥人和學校教練都對他有過質疑，所幸方力申在4年期間兼顧游泳學校和演員本業，拍攝電影作品也會親赴教學，然而兇猛的新冠病毒卻重重打擊了他。

方力舟曾是香港游泳選手，後來才轉戰演藝圈做演員。(圖/方力舟 IG)

在方力申IG帳戶中，不時會曬出和學校小朋友的開心合照，還會和大家報告游泳池的營運狀況，寵粉的他有時也會PO出教學影片給粉絲觀看，不只大露精壯好身材也順勢宣傳游泳池，而實際上他曾被港媒報導名下豪宅和收藏品破億，應有足夠財力應付泳池開銷，不過新冠肺炎病毒在全球肆虐，日前他便接受港媒《東網》採訪大吐苦水，直呼泳池生意實在是不好做。

根據《東網》報導，近日方力申透露，他和合夥人已共同經營4年，最近香港每日確診人數達2、3000人還面臨到諸多客觀因素，讓他至今未從游泳學校賺到錢，另一方面，他還透露游泳池每月要燒30、40萬港幣，折合台幣約113萬到151萬元，方力申透露，在他館內的教練都要賺得比他還多，大嘆疫情期間簡直是0收入，而他也並非外界所想像的有錢人。