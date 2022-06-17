創見(2451)周五召開股東會，承認110年度盈餘分配案，現金股利每股配發5.2元，資本公積發放現金每股配發0.8元，共配息6元，以周五收盤價69.9元計算，現金殖利率8.58%。除息交易日為7月4日，最後過戶日為7月5日，停止過戶期間為7月6日至7月10日，除息基準日為7月10日，現金股利發放日為7月29日。創見增進生產效能，繼續精耕嵌入式解決方案，也透過服務品質提升附加價值，創造差異化優勢。

面對後疫情時代，5G、AIoT及虛擬經濟的發展，使記憶體需求可望進一步提升，身為該產業領導大廠，創見長期深耕於嵌入式應用領域，研發各式工業級產品，結合先進研發技術與製程，提升效能與耐用度，包含112層3D快閃記憶體導入嵌入式解決方案、新一代DDR5記憶體模組產品等，多元開發以滿足不同層面需求；消費性市場則致力於研發高效能優質產品，包括專為電競玩家與內容創作者推出的高階PCIe M.2 SSD 240S、高速隨身碟JetFlash 930C、具備高感光元件的雙鏡頭行車紀錄器DrivePro 620等。

創見5月營收10.31億元，年減19.24%、月增12.69%；前5月營收53.96億元，年減11.02%。展望111年，總體環境變化錯綜，隨著元宇宙議題發酵，預料記憶體市場需求依然強勁，創見將秉持一貫穩健的態度，做好各部位基本工作，積極思考各營運環節可能改善之處，增進生產效能。同時，繼續精耕嵌入式解決方案，立基於產品效能外，透過服務品質提升附加價值，創造差異化優勢。