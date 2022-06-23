貿聯-KY(3665)受惠於工業半導體及伺服器等需求穩定，下半年營運看好，貿聯-KY董事長梁華哲表示，由於我們產品組合分散，比較不會受到消費性產品或單一產品需求降低影響，目前內部評估，下半年看起來審慎樂觀，應可順利達成原訂的下半年及全年目標。

貿聯-KY今天召開股東會，梁華哲及貿聯-KY總經理鄧劍華在會後舉行線上記者會，儘管下半年產業變數不少，梁華哲審慎樂觀看待下半年營運。

梁華哲表示，歐洲俄烏戰爭及全球通膨升息，我們也審慎關注會不會影響整體需求，不過我們產品組合分散，比較不會受到消費性產品或單一產品需求降低影響，從各通路及內部評估，工業半導體設備及伺服器還不錯，下半年跟公司預算不會差太多。

貿聯-KY今年第1季以企業價值約4.51億歐元完成收購德商LEONI AG旗下工業應用事業群(LEONI IN)100%股權，以INBG為名正式成為貿聯-KY事業體成員並認列收益，梁華哲表示，INBG現正與公司團隊進行整合中，包括與原本母公司資訊系統切割等，在產品方面，我們有400G、500G及高速線專案在進行，醫療部分也有合作，該部門併進來後業績未受到歐洲市場不利因素干擾，沒有偏離原來的預測。

在原物料方面，梁華哲表示，看到有些半導體IC供應緩解，只有特殊IC還是沒有紓緩，有些原料看到降價，但也有供應商要求漲價，目前供應鏈已經沒有太多備料需求，我們會依照價格變化與客戶協商調整。