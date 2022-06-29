通膨升息衝擊終端市場需求，電源供應器廠全漢(3015)謹慎因應外在環境變化，全漢表示，目前網通等產品需求穩定，為下半年營運帶來支撐，公司希望藉由產品組合優化維持毛利率，全年將力拚與去年持平。
全漢今天下午應券商邀請舉行法說會，全球通膨升息，且前兩年大發疫情紅利的PC/電競市場開始面臨高庫存調整，為下半年傳統電子旺季增添變數，所幸網通等其他產品需求大於供給，為全漢今年營運帶來支撐。
全漢今年第1季稅後盈餘為1.32億元，年增1.43%，每股盈餘為0.71元，累計前5月合併營收為62.97億元，年減7.64%，雖然上半年營收恐低於去年同期，受惠於匯率挹注，上半年獲利可望與去年同期相當。
就產品別來看，ICT網通約佔全漢2021年營收約31.4%，電競約佔25.6%，通用型約佔21.5%，工業約佔8.2%，雲端及邊緣運算約佔6.9%。
全漢表示，目前終端市場除電競狀況較差，網通等其他產品多需求大於供給，公司將以少量多樣策略因應產業變化，希望透過產品優化維持毛利率，全年將力拚與去年持平。
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