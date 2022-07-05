安集(6477)去年因受太陽能模組原物料上漲影響，整體營收及獲利均減少，今年在原物料價格平穩及政策激勵下，客戶電廠持續建置，帶動太陽能模組出貨量成長，今年模組訂單產能已滿載，隨著客戶持續拉貨，下半年營運預估將比上半年成長。

安集在自有電廠建置部分，目前累積容量86MW，111年年底預計可提升至100MW，此外，今年陸續取得二項公有房舍及地面型太陽能電廠標案，預估112年裝置容量可達116MW，售電收入可為未來帶來穩定獲利及現金流。第三季起因太陽日照條件轉佳，夏季屬傳統發電旺季，估計高毛利之電廠售電收入有助於公司整體獲利之提升。

因應取得二項公有房舍太陽能電廠標案所需資金需求，發行5年期無擔保可轉換公司債「安集四」(64774)，採競價拍賣方式承銷，競拍底標價為100元，自7月6日開始投標，截止投標日為7月8日，預計7月12日開標、7月21日於櫃檯買賣中心掛牌。安集四發行總面額為新臺幣10億元，競拍張數為8,500張，轉換溢價率為102%，轉換價格為53.9元。

安集與合作夥伴茂鴻合資成立的系統廠，預計在Q4開始動工啟動系統建置計劃，初期電廠規模估可達30-50MW，掛錶要到明年，目前安集持股是49%，未來持股比例可能會有所調整。在模組業務，今年模組國內需求佳，而安集將產線陸續轉到M6大尺寸產品，預估7月可全數轉進到M6訂單。