台塑四寶釋出第三季展望，南亞看好第3季營收會比第2季減少，台塑、台化則相較第2季衰退，油價部分，由於6月中旬油價開始逐步下跌，油價下檔有所支撐。

台塑(1301)表示，第3季展望，因大陸解封，並祭出振興經濟政策，原預期可帶動石化產品需求增加，但近期疫情反復，僅帶來短暫的行情回升，且歐美疫情緩解後，宅經濟產品進入庫存調整，亞洲加工外銷訂單大幅減少，加上印度及孟加拉進入雨季，需求萎縮，石化產品行情不如預期，且配合台塑化OL-2歲修，第3季開工率低於第2季，產銷量減少，因此，在量、價齊跌下，故台塑要修正先前看法，預估第3季營業額將比第2季減少。

南亞(1303)表示，以各產品來說，電子材料表示，伺服器、載板及網通板等訂單持穩，加上東南亞地區 客戶急單需求，銅箔基板及銅箔接單量增加，預計7月、第3季營收均會增加；聚酯產品部分，7月美國地區國慶假期，工作天數減少，影響營收，再者，第3季為服飾品牌季節交替淡季，銷售量略減，預計7月、第3季營收略減；塑膠加工產品部分，各地區施工正常提高建材使用需求，汽車、電子電機及工具機等工程塑膠粒訂單增加，及大陸疫情趨緩後，帶動管材及包裝材料等需求量回升，整體營運穩定成長，預計7月、第3季營收略增；化工產品部分，預計7月營收略減，第3季持平。整體來說，南亞預估7月和6月持平，第3季較第2季略增。

台化(1326)表示，展望第3季，大陸封控鬆緩，基本上物流已經恢復正常，國際海運費也下調，艙、櫃緊缺嚴重性慢慢解除，逐漸寬鬆正常，這都有助於國際間貿易。而包括大陸、美國等主要國家處理通貨膨脹的手段，亦逐漸釋出，有利業務拓展。台化為能確保商機，將全面恢復海內外商業活動，爭取訂單，並適時調整生產計劃，嚴加管控原料、成品庫存，來因應第3季的困局。預估7月合併營收將比6月小幅減少，主要是價格下跌影響售價差，而量差會微幅增加，台灣地區減少，海外地區增加。整體來說，第3季累計合併營收也將比第2季略減，主要也是售價差影響。

台塑化(6505)表示，6月初歐盟通過對俄羅斯第六輪制裁，在未來六個月內停止由俄羅斯海運進口原油，使6月初油價上漲，但聯準會升息3碼至1.75%，加上美國政府持續用政策面打壓油價，使6月中旬油價開始逐步下跌，另外，各國央行積極升息，加上歐美經濟數據逐漸走弱，使市場認為經濟衰退風險提高，全球油品需求可能減少，且7月北海、加拿大及哈薩克油田定檢陸續結束，原油供給增加，壓抑油價走勢，但全球油品庫存偏低，且產油國難以大幅增產，提供油價下檔有所支撐。台塑化煉油廠煉量第三季平均49.6萬桶/日(92%)，輕油裂解廠OL#2在今(11)日進行年度定檢至9月下旬，預計第3季平均產能利用率為66%。