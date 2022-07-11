6月的FED會議紀錄持續放鷹，支撐美元指數持續走高，美元指數本周挑戰108。今早台北外匯經紀公司新台幣匯價以29.81開盤，較前一個交易日貶值2.8分，早盤最低匯價為29.835元。

FED在6月的會議紀錄中顯示，紐約聯準會模型將核心PCE物價年增率自2.8%上調至3.8%，並且預計2023至2024年分別為2.5%、2.1%，仍高於聯準會的2%長期目標。會議紀錄中提到近期商品市場的供需失衡導致通膨面臨上行壓力，聯準會將採用強勢的態度進行升息，以控制目前來到1981年以來的最高水平的生活成本。

FED主席鮑威爾受訪中表示，2024年通膨降至2%，失業率處於4.1%附近，才意味著經濟達到軟著陸，軟著陸具有挑戰。同時，委員們也認為緊縮政策可能會造成短期內經濟成長放緩。在6月的會議上，委員們下調了對於今年實質GDP成長的預測，從三月份預估的2.8%下修至1.7%。值得一提的是，紐約聯準會模型預測軟著陸機率僅為10%、硬著陸機率則為80%。

匯銀指出，外資上周將領取的現金股利與股款匯出，油款與政府基金也定步買匯，使美元走升。本周仍需留意外資股款匯出動作對新台幣匯價的貶值壓力。