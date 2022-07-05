台灣精銳(4583)4、5月受到大陸封控影響，連續兩個月呈現下滑情況，不過，封控僅是訂單遞延，預期6月逐步回升，第二季將是營收谷底，法人估第三季單季營收年成長率將達雙位數。

台灣精銳為自動化設備關鍵零組件減速機領導廠商，主力產品行星式減速機、齒輪及齒排，受惠全球智慧製造趨勢，加上公司產品精度、功率及壽命與德、日同業相當，具有競爭力，近年來表現強勁，去年獲利超過一個資本額。

今年4、5月受到大陸封控影響，營收年減10.9％及3.7％，為2.76億元及2.73億元，稅前淨利0.89億元及0.72億元，累計前5月稅前淨利6.06億元，每股稅前盈餘7.56元。

因應原物料價格上漲，7月起調漲產品價格4～6％，法人估計，毛利率將可維持在48％以上的高水準表現。歷經第二季谷底，第三季有遞延效應，有望重回成長動能，今年營運表現不看淡。