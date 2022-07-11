台塑四寶半年報出爐，累計四寶上半年總計大賺約1100.23億元，其中，台塑搶下獲利王，包括上半年營業額、稅前利益、稅後利益、每股稅前及稅後盈餘均創歷史同期新高。

台塑(1301)上半年本業利益286億元，比去年同期減少8.5％，合併稅後利益377億元，比去年同期成長7.3％，歸屬母公司每股稅後盈餘為5.93元。台塑包括上半年營業額、稅前利益、稅後利益、每股稅前及稅後盈餘均創歷史同期新高。

南亞(1303)上半年合併稅前利益較去年同期減少117.4億元，主要為營業利益236.4億元，雖然較2021年上半年減少，但仍優於其他各年度同期，而相較去年同期減少主要是化工產品獲利下滑，主要是去年北美嚴寒氣候影響產業供給達數月，使產品利差擴大，今年供需恢復，利差縮小。電子材料產品之中，電路板因高值化產品需求成長，獲利大幅增加；其他電子材料產品因大陸疫情封控，交運量及獲利減少。塑膠產品獲利減少，係肇因於大陸疫情管制。聚酯產品獲利成長，係由於美國地區聚酯棉、粒需求旺盛，使產品利差顯著擴大。累計南亞上半年歸屬母公司稅後利益為294.0億元，每股稅後盈餘3.71元。

台化(1326)上半年合併稅前利益167.1億元，相較去年同期大幅衰對49.7%，主要是因為油價及原料價格持續上漲，但受同業新產能投放影響，市場供給增加，產品售價不易拉抬，加工價差縮窄，且俄烏戰爭加劇通膨壓力，各國央行陸續升息抑制物價，引發經濟成長放緩或下行疑慮，加上大陸封控影響需求，下游購料更趨保守，影響營業利益減少。上半年歸屬母公司稅後利益為123.58億元，每股稅後盈餘2.11元。

台塑化(6505)上半年自結合併稅後利益305.65億元，比去年同期衰退2.9%，每股稅後盈餘3.21元。台塑化上半年煉油事業營利比去年同期增加，主要係上半年原油價格漲幅比去年同期增加，產生之購料與存貨利益比去年同期增加，以及主要產品對原料價差亦比去年同期增加所致；烯烴事業營利比去年同期減少，主要是上半年烯烴產品對輕油之價差比去年同期減少所致；公用事業部分，2022年上半年營利比去年同期減少，主要係燃料煤成本比去年同期大幅增加所致。