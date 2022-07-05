鴻海(2317)公布2022年6月自結合併營收5261.95億元，月增5.71％、年增達31.02％，站上今年高點，帶動第二季合併營收1.51兆元，季增7.26％、年增達11.3％，累計上半年合併營收2.91兆元、年增8.08％，三者均改寫同期新高，表現優於公司預期。

鴻海表示，6月四大產品與5月相比，受惠伺服器拉貨動能持續，以及中國大陸封控解除使供應鏈趨穩，帶動雲端網路、電腦終端、元件及其他產品同步雙位數成長，僅消費智慧產品因5月初貨相對順暢、且進入新舊產品交換期，比較基期較高而略微衰退。

若與去年同期相比，受惠伺服器市場整體需求維持暢旺、主要產品持續熱銷，以及中國大陸解除封控、使供應鏈狀況趨穩，使雲端網路、消費智慧、電腦終端、元件及其他等4大產品均繳出雙位數年成長。

觀察第二季四大產品概況，鴻海指出，受惠伺服器市場需求維持暢旺，使雲端網路產品繳出強勁雙位數年成長，3月平板新品發表、零組件供應持穩及主要產品需求維持高檔，使電腦終端產品及消費智慧產品繳出顯著年成長，元件及其他產品亦維持年成長表現。

而就上半年狀況來看，鴻海四大產品均較去年同期成長，其中以雲端網路產品受惠伺服器市場整體需求維持暢旺，繳出雙位數成長最強，較佳的客戶及產品結構、首季新品發表及供應鏈較穩固，使電腦終端、元件及其他產品亦有顯著成長，消費智慧產品亦維持成長。

展望後市，鴻海表示對第三季展望維持審慎樂觀，但仍需密切關注通膨後續發展。以目前能見度而言，狀況約與市場預期相當，若與去年同期相比則可望顯著成長。由於目前對於全年度展望同步提高，預期表現將優於原先的持平預期。

鴻海董事長劉揚偉先前股東會時指出，下半年傳統旺季表現通常會優於上半年，目前看來上海封城對整體供應鏈的影響已逐漸趨緩，下半年應會朝向較好的方向發展。而鴻海在不同地區進行新產品開發，目前看起來一切都朝向正向發展。