大立光(3008)自結6月合併營收33.93億元，月增7.8%，為連兩個月月增，隨著傳統旺季來臨，客戶新機開始拉貨，大立光表示，7月拉貨動能會比6月好。

大陸華東地區全面復工，且部分客戶智慧型手機新機拉貨啟動，大立光6月合併營收為33.93億元，月增7.8%，年增0.67%，為連兩個月月增，也是去年1月以後，再現年增，累計第2季合併營收為96.69億元，季減4.5%，年減4%，為2018年第1季以來單季新低，累計上半年合併營收為198.07億元，年減9.69%。

就產品比重來看，20M(百萬畫素)以上產品占大立光6月合併營收比重0%到10%，10M以上產品占60%到70%，8M產品占營收比重0%到10%，其他產品約占20%到30%。

隨著傳統旺季來臨，美系客戶新機開始拉貨，大立光表示，7月拉貨動能會比6月好。

大立光預計本周公告法說會日期，法說會將公布第2季財報，並說明第3季展望。

大立光董事長林恩平在日前股東會表示，7月起新機比較多一點，目前8P機種愈來愈多，9P今年也可能會導入，鏡頭＋VCM亦有小量出貨，雖然大家對高階機種銷售成果普遍還是很悲觀，甚至比去年還悲觀，下半年因是傳統旺季，趨勢上還是會比上半年好。

在新廠部分，林恩平表示，新廠明年第3季末才會完成，新廠生產產品規畫還是以手機相關為主。