王品（2727）公布6月自結營收，兩岸合併營收12.4億元，月增9.89％、年增41.6％。上半年累計營收81.8億元、年減2.38％。展望後市，疫情再度趨緩，加上暑假為年輕族群外食聚餐旺季，持續創新品牌開新店的王品，可望維持穩定成長動能，推升集團營收成長。

王品台灣事業群6月營收9億元，擺脫疫情陰霾，創8年同期新高，月增12.01％、年增144.86％。大陸事業群營收3.4億元，月增4.75％，受到持續至6/28的上海內用禁令的影響，年減32.48％。

觀察王品台灣6月表現，月初已回復八成五業績且逐周攀升，顯示民眾消費信心日漸回穩，隨著暑假接近、消費力出籠，第五周業績強勢成長近兩成，帶動6月整體營收創8年同月新高。其中燒肉吃到飽品牌「肉次方」，在千萬營收水準下，兩家門店迎來8～10％的成長，台中文心崇德店業績更打破品牌單月歷史紀錄。本土疫情升溫期間，王品集團仍按原訂計畫布局市場，6月高價鐵板燒品牌「夏慕尼」進駐台北大直商圈，以精緻餐點與服務強攻星級餐廳戰區；燒肉品牌「Oh my!原燒」為拓展年輕客源，僅花3個月就完成17店品牌轉型。

展望7月，王品集團將跨足全新餐飲品類，推出韓式料理新品牌「初瓦」，與和牛麻辣鍋吃到飽品牌「嚮辣」，合開複合式門店、進駐西門町商圈。分析王品集團近兩年拓點策略，包含「肉次方」、「尬鍋」、「初瓦」，品牌首店都選擇插旗西門町，除了因近兩年受疫情影響，商圈釋出不少好點位之外，也符合王品集團近年積極搶攻大眾、年輕市場的策略。