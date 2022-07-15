王品集團耗時一年籌畫，與韓籍五星主廚孫榮共同打造新品牌「初瓦韓式料理」，也是王品集團第一家完整配置送餐機器人服務的品牌，並趣味地以四大韓國知名男星命名，包含：宋仲「機」、李準「機」、李昇「機」、張「機」龍，每天晚間九點宵夜轉場時，四大機器人也會在現場提供驚喜，若有到店內慶生的客人，也會安排機器人到桌邊為生日的消費者，唱韓文版生日快樂歌。

「初瓦」主打道地韓國美食，從最韓泡菜鍋到原味韓味烤肉、超夯半半炸雞等人氣美食，讓嚐過正宗韓國風味的民眾，在台也能一解韓食之癮，7月16日首店將在西門町商圈正式開幕，為王品集團多元佈局再添生力軍。

從2003年《大長今》掀起韓流，近20年，台灣人對韓劇、韓式料理的喜愛度越來越高，最新數據顯示，台灣韓國料理的市場營業額初估高達90億、近3年來韓式料理餐廳數成長高達3倍，是近年發展最快速、占比攀高的台灣料理界閃亮之星。

王品集團休閒餐飲事業群總經理吳憲政表示，最近兩年的外部調查發現，台灣有97.5％的民眾喜歡韓式料理，其中7成民眾每月必吃一次以上，每週至少會吃一次以上也有2成，可見韓式料理對台灣消費者的強大吸引力。

「初瓦 韓式料理」音同韓文喜歡”좋아”的諧音，希望大家每吃一口都能情不自禁地說出”좋아”(喜歡)。王品集團首次跨足韓式料理品類，為了還原最道地的韓國味，特邀韓籍主廚孫榮擔任首席廚藝研發顧問，孫榮先生曾任職知名五星飯店、在台灣有很多的廚藝粉絲。

孫榮參照韓國當地的烹調工法，使用韓國原裝進口食材包含蝦醬、魚露、辣椒粉、包菜醬等，耗時年餘研發完成近60道菜色，以全球三大經典韓料：最韓泡菜鍋、原汁韓味烤肉、超夯半半炸雞為主打。台灣獨家泡菜入鍋秀的《初瓦嘿唷泡菜鍋》，在研發市調過程人氣爆棚，被票選為最喜愛的料理。

「初瓦 韓式料理」還重金引進韓國關鍵香料：蝦醬、魚露、辣椒粉等獨門正統醃醬，遵循韓國古法、不添加任何化學成份、天然發酵黃金時間，加上正韓九道工序醃製，不僅口感風味神還原，超過20公分的整株泡菜，一上桌便抓住年輕消費者的眼球，徹底征服韓粉們的心。

「初瓦 韓式料理」首店進駐台北西門町鬧區，鎖定年輕族群、時尚餐飲市場，平均客單約在500~600元；全店共109坪，設有104個座位、及2個小型包廂，提供不打擾的聚會需求。室內設計採用代表韓國的紅、藍為品牌識別色，加上大膽撞色呈現潮流感，和大面積打卡牆，滿足年輕客群的社群拍照需求。

為了彰顯細節差異，「初瓦」在經營型態上跳脫傳統韓式餐廳模式，首創日夜不同餐點與服務氛圍，白天供應經典韓食，提供多人套餐及單點為主。華燈初上、九點之後則複製韓國夜生活情境，主打現場燈光氛圍變化，還有韓國時下青少年風行的酒桌遊戲拉近客人互動，搭配韓國街頭常見的布帳馬車美食：炸彈酒、燒啤、馬格利等，讓人體驗百變韓國風情。

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