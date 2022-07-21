後疫情時期，不少國家都陸續解封，當中像已經開放觀光簽的韓國更是熱門解封旅遊之選，可見國人對於韓國也相當喜愛，foodpanda就分享到今年的韓貨銷售排行榜，對比去年同期，韓系商品占上pandamart熊貓超市整體銷售成長超過1倍，當中像泡麵品項就達熊貓超市韓貨銷售的30%，韓國國民泡麵辛拉麵更成為冠軍，其次還有安城湯麵、爽口海鮮味烏龍麵也成Top 2、3之選，而熊貓超市更網羅兩大韓國大廠「農心」、「不倒翁」旗下的一系列泡麵，不論是部隊鍋口味或兩種口味一次滿足的拉麵泡飯、市面上少見的泡麵口味，foodpanda通通都能送上門。

foodpanda 統計單泡麵品項即佔 pandamart 熊貓超市韓貨銷售的30%，因此特別網羅兩大韓國大廠「農心」、「不倒翁」旗下的一系列泡麵，讓消費者一秒置身韓國。（foodpanda提供）

foodpanda即日起也於pandamart熊貓超市推出「韓貨季」，更攜手合作韓國第一外送平台 Woowa，引進韓國熱銷排行榜上的泡麵、零食、冰品及飲品，超過200多款必買熱銷韓貨。（foodpanda提供）

而foodpanda即日起也於pandamart熊貓超市推出「韓貨季」，更攜手合作韓國第一外送平台 Woowa，引進韓國熱銷排行榜上的泡麵、零食、冰品及飲品，超過200多款必買熱銷韓貨，選擇多元、口味超齊全，從辛拉麵、烏龜餅乾到香蕉牛奶，通通都能叫foodpanda送；24日前零食、飲品皆享任選3件9折，25日至31日期間泡麵、泡菜、午餐肉還有第2件77折，31日前pandamart熊貓超市更周周推出超值優惠，消費滿額輸入指定優惠碼再享250元折扣優惠。