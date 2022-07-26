國際油價大漲，加上部分地區疫情趨緩需求恢復下，韓國主要大煉油廠石油產品出口金額，2022上半年也締造約280億美元歷史新高佳績。

根據韓國石油協會(Korea Petroleum Association)26日統計資料，包括當地最大煉油廠SK Energy、有40多年歷史的GS Caltex、第3大的雙龍(S-Oil)，還有現代煉油(Hyundai Oilbank)，在2022前6個月出口金額年增97.6%，打破2012年同期所締造277億美元紀錄。

韓國煉油業者可以大數鈔票，主要就是全球油價上漲下，出口售價也跟著水漲船高。另外，全球景氣在上半年陸續回溫，對石油產品需求也有增無減。還有分食抗疫嚴控的澳洲以及菲律賓地區，當地供給短缺的市場。

至於出口數量方面，韓國今年上半年年增12.8%至2.209億桶，但單價卻大漲75.3%，每桶約126.6美元。另外，俄烏戰事未了下，柴油出口量也增8.8%至9290萬桶，同時售價也飆升1.06倍至125.6億美元。

疫情促使全球貨物運輸業績大好，故航空燃油出口也大增40.1%至3527萬桶，總金額為46.8億美元，年增1.71倍。若按國家來分，澳洲是韓國石油產品最大買家，占16.2%，其次是新加坡12.2%，美國9.3%，菲律賓9%，中國大陸則是8.6%。