2022國際食品展今日開幕，福壽(1219)今年以「糧農永續從選擇在地開始」為展覽主題，董事長洪堯昆指出，公司是台灣首家通過循環經濟標準的食品製造商，近年來更將智慧營運應用在農業生產上，推動提倡精準農業，以提升產業的附加價值。2021年獲頒素有農業界奧斯卡獎美稱的「科技農企業菁創獎」殊榮。

福壽在此次食品展搶鮮曝光喜瑞爾營養脆片全新改版系列新品，8月起將在各大量販通路上市販售。這次在食品展強力曝光喜瑞爾營養脆片的升級版產品，強調在地新鮮製造，品質全面升級口感更加酥脆。除有經典口味的香甜玉米，浪漫草莓口味則嚴選比利時紅寶石巧克力(RUBY Chocolate)及紅寶石可可豆(RUBY Cocoa Beans)製作，無添加色素，呈現自然粉紅色澤，具有莓果的酸甜口感。

另外，自營福壽生態農場的生鮮產品，或是由契作有機茶葉製成的福福茶系列等，都是福壽支持綠色永續農業善待土地的體現。透過科學施做合理化肥培管理，施以茶葉專用肥料，提高茶胺酸，使茶湯沖泡時帶有天然香氣，口感更加甘甜清香，這是福福茶的獨有魅力。這次食品展也特別製作以福福茶有機茶葉為原料的特製冰淇淋，只要完成指定步驟即可享用限量美味，絕妙口感保證讓人回味無窮。

福壽不僅投入有機肥、微生物製劑的研發、製造與推廣，減少化學肥料對土地的影響，公司也持續購買及使用國產原料，降低原料運輸過程的碳排量；福壽亦跨足養殖產業，著重以動物福利、以人道飼養雞豬隻，建立產銷履歷，提升資訊透明化，為禽畜產品品質嚴格把關，貼近消費者需求，提供超越消費者期待的產品。