央行總裁楊金龍認為，觀察疫情、俄烏戰爭、全球高通膨「三大黑天鵝」，已全部變成「黑犀牛」，對全球及國內經濟的衝擊將擴大並延長，央行預測今年台灣經濟成長率下修至3.75％，確定「不保四」。

楊金龍表示，第二季以來俄烏戰事持續，推升大宗商品價格，及大陸嚴格防疫措施，加劇全球供應鏈瓶頸問題，使得全球通膨壓力升高。影響所及，美國等主要經濟體採取進一步升息，造成金融情勢緊縮，全球經濟成長力道放緩，國際機構持續紛紛下修經濟成長預測值，同時上調全球通膨率預測值。

「這一波要穩定，必須俄烏戰爭快落幕，及美國供應鏈的港口設施改善，通膨才有解」。楊金龍指出，就算俄烏戰爭再繼續下去，影響應該也會慢慢遞減，美國對通膨的預測也是如此，「很最否又有不確定性（黑天鵝）發生，這是很難預測的」。

楊金龍說明，第一季在出口及民間投資成長帶動下，國內經濟穩健成長，製造業景氣持穩，服務業逐漸復甦，失業率也較去年同期略降，就業人數略減，且因物價漲幅較高，工業與服務業受僱員工平均實質總薪資僅微幅成長，產業別薪資成長差異仍大。但4月中旬國內疫情再起，企業減班休息人數增加，民眾自主減少外食及旅遊，造成消費動能驟減，抑制內需服務業復甦步調。

下半年景氣擴張力道減緩，楊金龍說，但興科技應用及數位轉型商機延續，可望支撐台灣出口動能，加上民間投資持續成長，政府支出增加，如果國內疫情趨緩，帶動民間消費可望逐漸回升。因此，央行預測今年經濟成長率下修至3.75％，低於3月時的預測值4.05％。

通膨方面，目前雖仍居高，但預估下半年可望緩步回降。楊金龍表示，今年初以來因糧食及原油等進口成本攀升，帶動國內相關商品價格調漲，加以天候影響蔬果產量，使得消費者物價指數（CPI）年增率走升，1至5月平均CPI年增率及不含蔬果及能源的核心CPI年增率分別為3.04％及2.33％，所以這次上修今年CPI及核心CPI年增率預測值，分別為2.83％及2.42％。

另就新台幣匯率今年以來貶值，可能加重輸人性通膨。楊金龍解釋，新台幣匯率變動主要因外資流出的影響，與外界認為台美利率擴大無關，且試算新台幣從28.02元貶至29元，對CPI的影響只有0.1～0.17個百分點，貶值到29.5元，影響會略提高為0.12～0.25個百分點，都是很小且可控的範圍，後續仍會密切注意，新台幣貶值是否導致輸入性通膨惡化。