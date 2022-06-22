國際能源署（IEA）於22日表示，2022年全球對能源的總投資金額，可望高達2.4兆美元。不過，由於世界太缺能源，即使砸這麼多錢下去也填不滿所欠缺的燃料坑洞。

總部位於法國巴黎IEA統計，全球在能源方面的投資額年增8%。同時，為加速早日達到清潔能源目標，各國在轉型方面的支出也跟著大幅成長，好讓日後的能源系統更加安全。

不過，研發投資未來主要還是以已開發國家為主，除中國大陸以外，手頭較不寬裕的國家，在再生能源方面出的經費甚至比2015年還要少。7年前，55國參與所簽署的巴黎協定，將與工業社會之前相比的全球上升溫度，盡可能限制在攝氏1.5度以內。

IEA示警，2021年全球對傳統燃料中最具污染性的煤炭，所投資的金額竟然還成長10%。同時，中國大陸還是繼續建造並使用燃燒煤炭的發電廠。但值得欣慰的是，自從2020年以來，全球清潔能源的投資還是大增12%，跟2020年前5年的年成長率僅2%相比，明顯增加不少。

IEA指出，若還是持續對其它化石燃料投資的話，將無法儘速達到愛護氣候目標。因此，能源系統還是得朝向更為清潔的技術前進，否則無法滿足不斷成長的全球需求。

IEA認為，今日對油氣方面的投資，是各國政府面對大增的需求時，與未來清潔能源相左的矛盾決策。同時，要使用傳統燃料，又要把氣溫上升控制在1.5度以下也是相當不容易。