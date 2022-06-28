一名美國資深官員表示，G7國家將承諾出資50億美元，以改善全球糧食安全問題。烏克蘭戰爭觸動了部分開發中國家的饑荒威脅，G7集團希望能解決該問題。

目前在德國舉行的G7集團會議中，該名美國官員指出，美國將負擔該款項逾半數，這些款項也將協助47個國家打擊飢荒。

G7集團也想要藉此拉攏新興國家，它們許多與俄羅斯有緊密關係。G7希望它們一起反對俄國入侵烏克蘭，並且也邀請其中4個中低收入的民主國家參與G7會議，以爭取它們的支持。

部分新興國家將糧食短缺問題歸咎於西方制裁行動，而不是俄羅斯對於烏克蘭港口的封鎖作為。

該名美國官員指出，約20億美元將用於直接的人道救援；7.6億美元將投入於「糧食援助」，以加強全球糧食系統的韌性和生產力。

除此之外，G7領導人也同意致力於協同的行動，以挑戰中國在全球貿易中的「扭曲市場」行為。同時領導人也承諾，將努力從供應鏈中移除包括由國家支持的強制勞動問題。