廣達（2382）今（23）日舉行股東會，通過109年盈餘分派表案，每股配發現金股利5.2元，總配發金額超過200億元，不僅現金股利為歷史新高，現金股利總額也為廣達史上最高。廣達除息交易日為7月26日，最後過戶日為7月27日，除息基準日為8月1日。廣達的股東權益報酬率在過去5年間已翻倍成長，從2017年的11%成長至2021年的22%。

廣達董事長林百里表示，廣達每一個佈局都是超過十年的醞釀，自1988年創立迄今，從第一個十年的「Mobile Computing 」、第二個十年的「Cloud Computing」，從筆記型電腦(Notebook)拓展至雲端運算設備(Cloud Server)，我們都成功在新的科技領域成為業界標竿。展望未來十年，將是「Computing」與「Connectivity」深度結合以發展各種創新應用的黃金時代，我們亦成竹在胸，準備迎接「Metaverse Computing」的新紀元。

林百里表示，受到COVID-19疫情未歇與地緣政治衝突升高的影響，全球供應鏈面臨前所未有的挑戰，如物流受阻、原物料供應短缺等，為企業營運帶來廣泛的衝擊與考驗；而隨之而來的油價飆升、通貨膨脹、利匯率波動、勞動力短缺、以及企業為回應ESG（Environment（環境）、Social（社會）、Governance（公司治理））議題而積極調整營運模式等諸多因素的推波助瀾，將持續推升企業整體運作成本的上揚。這在在提醒我們，以創新作為成長引擎的科技產業，前景雖然光明但絕非坦途，而面對動盪難測的局勢，我們更要用知識武裝自己，高效學習、靈活創新、齊心協力，才能克服難關，昂首前行。

廣達2021年合併營收淨額新台幣1.13兆元，較前一年度的1.09兆元成長3.5%；同時，2021年及2020年的稅後純益分別為343.60億元及253.90億元，年增率35.3%，其中淨利歸屬於母公司業主分別為336.53億元及253.28億元，年增率32.9%；每股盈餘（EPS）為8.73元。毛利率6.4%、營益率3.3%、淨利率3.0%，創下連續三年「三率三升」的佳績。