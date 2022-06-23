全球第2大棕櫚樹種植地馬來西亞，因為缺乏肥料以及農工，外界預估，當地棕櫚油產能應該很難在2022下半年放大。

占棕櫚油生產成本約4成的肥料，2021年時因為全球物流大塞，再加上2月底又爆發俄烏戰爭，售價一直在高檔盤旋。近幾個月雖然肥料的價格有在下滑，不過，棕櫚樹結果旺季已錯失，就算現在施肥也無法獲得製造足夠棕櫚油所需的果實數量。

另外，大馬政府也被外界詬病，不積極引進更多的外籍務農工人。因此，棕櫚油2022年產能很難看見顯著成長。馬來西亞在5月曾預估，2022年棕櫚油產能約在2300到2500萬公噸之間，可望從2021年1810公噸的5年低點回升。

成員主要是以中小型種植業老闆為主的馬來西亞房地產業主協會(MEOA)指稱，新冠疫情爆發之前雖也缺工，但現在缺少的人數已大增至12萬，至少是疫前3倍以上。同時，過去3年就算有錢，也很難買到所需肥料。

因此，大馬房產業主協會不像自己政府一樣樂觀，認為2022棕櫚油年產量最多只有1900萬噸公噸。同時，主要組成是以上市大企業為主的馬來西亞棕櫚油協會(MPOA)預估量更低，約在1850至1870萬公噸左右。

大馬棕櫚油產量可能低於預期，但也不是一無是處，因為量少可能導致價揚。根據統計，馬來西亞6月棕櫚油價格下滑約25%，但23日期貨價卻上漲3.5%。

棕櫚樹需要充足營養才能生出好果，營養不良的樹果實產量也跟著減少。例如，養分不足的棕櫚樹可能只會結出15至18公斤果實，但健康的卻可長出25至30公斤。

棕櫚油協會(POA)表示，就算外籍農工已經可以來工作，但培訓也需要時間。可能要等到9月份，產能才會比較大。不過，農工一直不足之下，2022下半年的收成也不一定能有把握。

大馬1家棕櫚樹種植大戶指出，就算現在有了幫手，也需要一到兩年時間才能正常化作業，再加上勞力以及施肥成本很高，過去幾年因為疫情被荒廢的種植區域也在擴大。因此，棕櫚樹的種植面積沒有增加，反倒是在縮小中。