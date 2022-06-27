豐興(2015)周一(6月27日)開出本周內銷盤價，國內廢鋼平盤，但6月23、25日已經分別先跌每公噸400元、500元，而鋼筋基價也每公噸下跌1000元，鋼筋、廢鋼連2周下跌。型鋼產品基價則持續平盤，呈現連七周平盤。

回顧上次6月20日盤價，受到通膨、升息影響，跌幅再起，鋼筋、廢鋼中止連四周平盤，豐興上周國內廢鋼每公噸下跌300元(6月17日已先下跌300元)，鋼筋基價每公噸下跌700元，創去年11月初來單周最大降幅，型鋼產品基價則維持平盤，呈現連六周平盤。

國際盤價跌不休，國內內銷盤價續跌，本周豐興廢鋼收購價每公噸下跌至1.15萬元，鋼筋也下滑至每公噸2.16萬元，型鋼產品基價則持續持平至2.86萬元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周持續下跌，本周從每公噸440美元續跌為430美元，連四周下跌，而國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價從每公噸420美元續跌至370美元，連兩周下跌，澳洲鐵礦砂由每公噸121.5美元續跌至114.9美元，連三周下挫。