上午10時左右，基隆市七堵區一處預售屋工地發生意外，有名工人自2樓高處跌落，當場遭2支鋼筋貫穿胸部，經基隆市消防局緊急送往基隆長庚急救，依然不治身亡。詳細事故發生原因，還有待進一步釐清。
據瞭解，發生意外的58歲林姓男子，在七堵某處預售屋工地工作，上午因不明原因自2樓高處的鷹架跌落地面，遭地面2支鋼筋貫穿胸部。據瞭解警消到場時便已沒有生命跡象，但消防單位仍以最快速度協助林男脫困，並緊急送往基隆長庚醫院急救，但仍回天乏術，宣告不治。
至於事故發生的原因，還有待警方進一步釐清。
上午10時左右，基隆市七堵區一處預售屋工地發生意外，有名工人自2樓高處跌落，當場遭2支鋼筋貫穿胸部，經基隆市消防局緊急送往基隆長庚急救，依然不治身亡。詳細事故發生原因，還有待進一步釐清。
據瞭解，發生意外的58歲林姓男子，在七堵某處預售屋工地工作，上午因不明原因自2樓高處的鷹架跌落地面，遭地面2支鋼筋貫穿胸部。據瞭解警消到場時便已沒有生命跡象，但消防單位仍以最快速度協助林男脫困，並緊急送往基隆長庚醫院急救，但仍回天乏術，宣告不治。
至於事故發生的原因，還有待警方進一步釐清。
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