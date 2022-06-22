移民署高市專勤隊獲報不肖房地產業者為減少成本聘雇非法移工，高市專勤隊前往工地、工廠等掃蕩，一舉查獲20名非法移工、5名雇主、2名仲介，將依就業服務法重罰函送。

高雄近年房地產景氣熱絡，帶動相關產業蓬勃發展，部分不肖業者為求減少成本支出，不顧工程品質及勞動市場秩序，竟鋌而走險聘僱非法外來人口從事工作。

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊日前接獲線報，經連日埋伏蒐證，調集台南、屏東等鄰近縣市專勤隊人力前往掃蕩。

高市專勤隊今天新聞稿表示，經事先派員勘查，發現鎖定的建築工地動線複雜，於是先以優勢人力包圍後，再逐層詳細搜查，部分非法外來人口眼見插翅也難飛，仍心存僥倖，企圖利用工地複雜環境躲避查緝，紛紛藏匿在帆布底下或管線夾層等處，宛如跟移民官大玩「躲貓貓」，仍被逐一從工地各個角落發現，只好乖乖束手就擒。

高市專勤隊指出，隊員昨天兵分多路前往高雄市建築工地、 工廠及宿舍等處所掃蕩，一舉查獲非法外來人口20人、非法雇主5人及非法仲介2人。相關對象經帶回查辦，將函送勞政機關，並依違反就業服務法予以重罰，外來人口則將收容擇期遣返，展現移民署嚴正執法決心。

高市專勤隊隊長趙志成呼籲，民眾若貪圖一時之便，僱用來路不明外來人口非法工作，違反就業服務法可處新台幣15萬元以上，75萬元以下罰鍰，5年內再犯更涉及刑事責任，最重將面臨3年以下有期徒刑、拘役或併科120萬元以下罰金。（編輯：黃世雅）1110622