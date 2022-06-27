越南失聯移工做路邊資源回收 逃逸6年月收3萬6000元

移民署台北市專勤隊，日前在北市松山區民生社區攔查1名男子，他辯稱是來台依親，卻無法提供身分文件，每天靠資源回收維生，查緝人員根據樣貌，發現他是失聯6年的越南移工，每月竟有3萬6000元收入，現已遭專勤隊帶回留置，不讓他在外面「趴趴走」。
查緝人員接獲線報，在民生社區一帶有一名拾荒男子，疑似是外籍人士，專勤隊在附近埋伏守候，直到越南失聯移工阿杜出現，上前盤查時，他說自己是在台依親居留，企圖矇混過關，但卻無法提供證件，經詳細詢問後，發現真實身分是失聯移工。
阿杜說，資源回收工作不需要任何證件，每天推著三輪車，每天可以上有千元的收入，比打零工還要好賺，所以長期留在台灣從事回收工作，不料低調生活仍被專勤隊識破，被帶回留置時，還詢問「那我的車怎麼辦！」執意要拿回他辛苦工作買來的三輪車。
移民署同時向附近資源回收場宣導，若發現變賣者及其他外來人口身分有疑慮時，可台北市專勤隊進行檢舉，若聘僱及容留失聯移工非法工作，最高可處台幣75萬元罰鍰。
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