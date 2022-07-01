中央大學鹿林天文台發現的第175452號小行星，經國際天文學聯合會審查通過，正式命名為「成功高中(Chenggong)」，成為首顆以我國中學命名的小行星。

「成功高中」小行星為2006年8月27日由鹿林天文台林宏欽及美國馬里蘭大學葉泉志博士發現，大小約在1到3公里之間，繞行太陽一圈需要3.4年的軌道週期，距離太陽最近為2.78億公里，最遠時為3.98億公里。

成功高中今(1)日舉辦百年校慶大會，第175452號小行星正好運行到室女座，校方為此舉行小行星頒贈儀式，全校師生與現場嘉賓一同歡度這個時刻。

成功高級中學於1922年設立，迄今已滿百年，中央大學校長周景揚表示，肯定成功高中於我國中等教育長期的耕耘及付出。

周景揚也說，中央大學擁有全國海拔最高的鹿林天文台，以及全國最大的天文望遠鏡，為國內天文觀測的重鎮，在本土天文學發展史上，鹿林天文台締造了許多的紀錄。尤其是在小行星的觀測成果豐碩，從2002年發現第一顆小行星以來，迄今已發現超過800顆，是亞洲發現小行星最活躍的地方。