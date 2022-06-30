桃園市一名黃姓男子昨晚搬家到大園菓林，今早在整理行李時，發現一個裝有重要證件的紙箱不見了，著急報警求助，員警到場調閱附近監視器，發現他將紙箱放在某民宅門口便離去，所幸好心屋主代為保管，最後順利將行李物歸原主。

大園警分局指出，黃男近日應徵上機場保全工作，從八德搬到大園菓林居住，昨晚搬完家後太累早早就休息，今早8時許，他準備出門上班時，卻怎麼都找不到裝有公司證件的背包，心急如焚擔心無法上班，便報警求助。

員警獲報到場協助調閱監視器畫面，發現黃男搬家時將一個紙箱放在一間住家門口便開車離開，詢問該屋主後，對方表示當晚倒垃圾時，看見一個紙箱裝有背包和其他私人物品，研判應是有人不慎遺失，便先將紙箱移到安全處代為保管。

屋主接著拿出紙箱讓黃男清點，裡頭一樣東西都沒少，才讓他鬆了一口氣，他提到，若公司證件遺失，還要再花2000元補申請，且會影響到工作考核成績，感謝屋主和員警的熱心協助，幫助他度過這次危機。